Collboni lamenta el feminicidi a Nou Barris: "És una tragèdia que ens toca a tots"

BARCELONA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lamentat el feminicidi aquest diumenge al districte de Nou Barris: "És una tragèdia que ens toca a tots i no podem permetre que continuï succeint".

"Hem de treballar per construir una societat en què les dones estiguin segures i siguin respectades", ha afirmat en un tuit, recollit per Europa Press aquest diumenge, després de la detenció d'un home com a presumpte autor de la mort violenta de la seva parella.

Collboni ha dit que rep la notícia amb "profunda tristesa" i ha traslladat el seu condol a familiars i amics de la víctima.