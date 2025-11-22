Collboni i l'alcalde de Betlem encenen les llums de Nadal de Barcelona

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcalde de Betlem, el palestí Maher Canawati, han donat el tret de sortida al Nadal aquest dissabte per la tarda amb un espectacle d'encesa de llums en el passeig de Gràcia entre la ronda Sant Pere i la Gran Via.
Simultàniament s'han fet actes d'encesa a la majoria de districtes, amb espectacles i activitats a Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu.
L'acte central del passeig de Gràcia, comissariat per Jordi Duran i concebut per Brava Arts sota la direcció de Pep Anton Gómez, ha inclòs la nadala 'Un cor que batega' cantada per un grup de persones de 8 a 98 anys.
La il·luminació nadalenca de la capital catalana porta el segell 'Barcelona Llums de Nadal', que compta amb 5 dissenys d'autor en les vies principals de la ciutat, com la plaça Catalunya i la Gran Via.
16 QUILÒMETRES MÉS
Una altra novetat és que Barcelona té enguany 16 quilòmetres més de carrers il·luminats, destacant la incorporació de la reformada Via Laietana.
Aquest any la data de l'encesa s'ha avançat, enlloc de fer-se l'últim dijous de novembre com els últims anys, per la coincidència amb la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), que se celebra del 29 de novembre al 7 de desembre amb Barcelona com a convidada d'honor.