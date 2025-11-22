Collboni i l'alcalde de Belem encenen aquest dissabte les llums de Nadal de Barcelona

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcalde de Belem, el palestí Nicola Canawati, donaran el tret de sortida aquest dissabte a les 18 hores al Nadal 2025 amb un espectacle d'encesa de llums al passeig de Gràcia.
L'acte, comissariat per Jordi Duran i concebut per Brava Arts sota la direcció de Pep Anton Gómez inclourà la nadala 'Un cor que batega', que cantarà un grup integrat per persones d'entre 8 i 98 anys.
La il·luminació nadalenca de la capital catalana portarà el segell 'Barcelona Llums de Nadal', que compta amb 5 dissenys d'autor en les vies principals de la ciutat, com a plaça Catalunya i Gran Via.
Una altra de les novetats és que Barcelona tindrà aquest any 16 quilòmetres més de carrers il·luminats, destacant la incorporació de la reformada Via Laietana, que per primera vegada comptarà amb llums de Nadal i també en el paquet de disseny d'autor.
Aquest 2025 la data de l'encesa de llums s'ha avançat a aquest dissabte en comptes de fer-se l'últim dijous de novembre, com en els últims anys, per la coincidència amb la Fira Internacional del Llibre (FIL) de Guadalajara (Mèxic), que se celebra del 29 de novembre al 7 de desembre amb Barcelona com convidada d'honor.