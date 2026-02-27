Collboni, Junts i el PP reclamen l'aplicació de la reforma penal en multireincidència

Juntament amb l'ICAB, els grups celebren l'aprovació de la nova llei al Congrés dels Diputats
BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Junts i el PP han reclamat l'aplicació de la reforma del Codi Penal en multireincidència impulsada per la formació de Carles Puigdemont i aprovada al Congrés dels Diputats.
Així ho han escenificat en una roda de premsa aquest divendres el mateix alcalde juntament amb el líder de Junts i el PP al consistori, Jordi Martí i Daniel Sirera, i la degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, en la qual tots han coincidit a celebrar la reforma per lluitar contra la inseguretat a la capital catalana.
Collboni ha recordat que el debat sobre la nova llei va començar el 2021 i ha inclòs entitats de la societat civil catalana i empresarials: "Avui enviem un missatge de la majoria del consistori que vol que aquesta reforma avanci i que a poc a poc anem eliminant una de les causes de percepció d'inseguretat que hi ha hagut a la ciutat els últims anys".
Martí ha assenyalat que la iniciativa impulsada pel seu grup es va aprovar amb 302 vots de 350 al Congrés, un fet rellevant per ell ja que considera que les "grans transformacions han de tenir una bona base i aquesta ho és", alhora que ha reiterat que volen que els canvis legals s'apliquin amb la màxima celeritat possible.
Per la seva banda, Sirera ha afirmat que la llei contra la multireincidència té segell barceloní i que és "molt més que una reforma legal: és un missatge clar que Barcelona no es resigna, ni mira cap a una altra banda, sinó que actua quan té un problema greu".
Finalment, Vallejo ha assegurat que la multireincidència no només és un problema penal, sinó que és un repte "estructural que incideix en la societat i la confiança de les institucions" i que la reforma vol corregir aquestes disfuncions amb una resposta clara i proporcionada.