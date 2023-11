Collboni i Janet Sanz presidiran els consells del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

El Compromís Metropolità 2030 es ratificarà en el Consell General previst al desembre



BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, presidirà el Consell Rector del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (Pemb), i la vicepresidenta d'Acció Climàtica i Agenda Estratègica Metropolitana de l'AMB, Janet Sanz, liderarà la Comissió Executiva.

El Consell Rector s'ha reunit aquest divendres per dissenyar el full de ruta dels pròxims mesos i convocar al desembre el Consell General de l'Associació, que haurà de ratificar el Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic per a "la metròpolis dels cinc milions d'habitants" i que pren com a referència la regió metropolitana, informa l'AMB en un comunicat.

En la inauguració de la sessió, Collboni ha manifestat que "la construcció i articulació de la veritable ciutat metropolitana del segle XXI" es farà amb plena coordinació i equitat entre els 36 municipis metropolitans i amb la regió metropolitana.

"En aquest replantejament constant de la metròpolis, necessitem polítiques comunes i solucions compartides per tothom", ha dit Collboni que també ha destacat la importància de fer polítiques en àmbits com el medi ambient, la mobilitat i l'habitatge amb una dimensió metropolitana.

Aquest nou pla estratègic per a la regió està orientat a impulsar un "nou model de prosperitat, basat en el coneixement i la innovació", que redueixi les desigualtats socials i territorials a la regió metropolitana i la situï com una de les metròpolis líders en la lluita contra l'emergència climàtica, subratlla el mateix comunicat.