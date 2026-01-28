Collboni intentarà viatjar a Palestina abans de l'estiu per presentar la iniciativa Districte 11

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha avançat aquest dimecres que intentarà viatjar a Palestina abans de l'estiu per presentar personalment la iniciativa del Districte 11, després que aquest agost el Govern israelià li vetés l'entrada quan intentava fer una visita a Jerusalem i Cisjordània.
Ho ha explicat en la recepció institucional dels artistes palestins que participaran en el Concert-Manifest x Palestina que se celebrarà aquest dijous al Palau Sant Jordi de Barcelona, en un acte amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.
"Espero que sigui possible", ha assenyalat Collboni, que ha reivindicat la transcendència del que diu i fa Barcelona a nivell internacional, i ha assegurat que es continuarà posicionant al servei de la pau, la cooperació i l'existència de l'estat i el poble de Palestina.