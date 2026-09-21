Collboni insta des de Nova York als alcaldes de grans ciutats a unir-se per l'habitatge

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha proposat des de Nova York una iniciativa global d'alcaldes que comparteixin l'objectiu de defensar el dret a l'habitatge la primera reunió de treball per definir el full de ruta de la qual serà en el marc del HOWS Barcelona, el congrés internacional sobre habitatge urbà i assequible que se celebrarà a la ciutat entre el 3 i el 5 de novembre.
Collboni ha encapçalat aquest diumenge, juntament amb la cap de govern de Ciutat de Mèxic, Clara Brugada, la sessió 'habitatge, assequibilitat i dret a quedar-se' en el marc de la cimera de l'U20 que s'ha celebrat entre el dissabte i aquest dilluns a Nova York, informa el consistori en un comunicat.
En aquesta trobada, tots dos alcaldes han explicat polítiques d'habitatge que estan impulsant a les seves ciutats i Brugada ha recolzat "immediatament" la proposta de Collboni i, a més, l'alcalde de Nova York i l'alcaldessa de Toronto també treballaran amb Barcelona per definir l'abast i el full de ruta d'aquesta iniciativa.
"Cal fer crides a l'acció col·lectiva dels alcaldes i les alcaldesses, que som els que veiem, patim i compartim amb els nostres ciutadans aquesta tristesa i que també soscava la confiança en les nostres democràcies", ha dit Collboni.
Ha afegit que "si les institucions públiques, els poders locals, no som capaços de donar una resposta efectiva, amb resultats concrets, per resoldre el problema de l'habitatge és quan es minva la confiança en la democràcia i és quan apareixen els extremismes i els populismes".
FONT DE DESEQUILIBRIS
Durant la seva intervenció, l'alcalde ha explicat que l'habitatge s'ha convertit "en una de les proves" dels desequilibris i de les desigualtats a les grans ciutats del món per a aquells sectors vulnerables de la població.
Collboni ha posat en valor que "a Barcelona estem canviant les regles del joc del mercat de l'habitatge per convertir-lo en un dret, en dret constitucional, en un dret humà i no en un bé financer".