Collboni insisteix a excloure Israel de les competicions esportives "per molt que cridin al boicot" de Barcelona

MADRID 19 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistit a excloure Israel de les competicions esportives, en línia amb el que defensa el president del Govern central, Pedro Sánchez, "per molt que Israel faci crida al boicot" de "grans esdeveniments" a la capital catalana. "No canviarem la nostra posició, és ferma i la portarem fins al final", ha clamat.
En una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press, l'alcalde barceloní s'ha referit així a la participació dels equips israelians en el Tour de França 2026, que partirà des de Barcelona, després d'insistir que "no s'hauria de permetre a Israel participar en les competicions internacionals".
La posició de la capital catalana, segons Collboni, "no ha canviat ni canviarà, per molt que Israel faci crides al boicot a grans esdeveniments a la ciutat". Ha defensat a més que Barcelona com a ciutat té una posició "ferma" que s'ha votat "democràticament per una àmplia majoria" del consistori.
"Barcelona ha d'estar on sempre ha estat, que és al costat de la democràcia i els drets humans. Barcelona estarà al costat del poble palestí denunciant una atrocitat que s'està retransmetent en directe, un genocidi, tot i que encara no s'hagi tipificat formalment per cap tribunal", ha defensat.
Collboni ha explicat que Barcelona és una ciutat que "històricament" ha tingut una "sensibilitat especial" en causes que defensen "la dignitat humana" i que per això un cop més "l'ajuntament serà a primera fila", com quan fa tres mesos va declarar la ruptura de les relacions amb les ciutats d'Israel.
A més a més, s'ha congratulat que "quan la ciutat de Barcelona parla, el món escolta", per la qual cosa ha considerat important fer servir "la bona reputació" de la capital catalana per "posar-la al servei de causes humanitàries".