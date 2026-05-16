Collboni insisteix a eliminar els creuers d'escala a Barcelona davant del seu "gran impacte"

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistit en la necessitat d'eliminar els creuers d'escala a Barcelona per desincentivar aquest tipus d'activitat a la ciutat que, sosté, no deixa ingressos però genera un "gran impacte".
Així s'ha expressat aquest dissabte en la seva intervenció en la convenció municipal celebrada per la Federació de Barcelona del PSC, en la qual ha afirmat que han demanat al Govern que destopi el límit actual de 8 euros de taxa per pujar-ho "tot el que sigui necessari per desincentivar les escales a Barcelona", informa el partit en un comunicat.
L'alcalde ha sostingut que aquest tipus de turisme genera "massificació" i no fa despesa a la ciutat però, apunta, sí fa un ús intensiu de l'espai públic i dels serveis de la ciutat.
"Els barcelonins no tenen dret a dir que hem de posar límit?", ha preguntat, i ha explicat que amb el marc normatiu actual el consistori no té massa marge per actuar en aquest sentit i que el marge que han trobat és aquest impost turístic.
En aquest sentit, ha assenyalat que el turisme ha d'estar al servei de la ciutat "i no a l'inrevés", per la qual cosa defensa impulsar un turisme de qualitat com el de congressos que, sosté, porta un tipus de visitant que aporta valor afegit i connecta amb l'economia del coneixement.
També ha reivindicat la fiscalitat de la taxa turística "que ha permès fins ara climatizar 60 escoles" i ajuda a promoure habitatge públic i serveis als barris.