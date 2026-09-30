Collboni insisteix amb els decrets d'habitatge i demana altesa de mires al Congrés aquest divendres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha insistit en la defensa dels decrets d'habitatge del Govern central, aprovats aquest dimarts pel Consell de Ministres i que divendres se sotmetran a votació al Congrés, i ha demanat altesa de mires als partits de la cambra.
Ho ha dit aquest dimecres en la 4a edició de BCN! Desperta organitzat per 'Crónica Global', 'Metrópoli' i 'El Español' a la Casa Seat de Barcelona, en què ha lamentat que últimament hi ha hagut "massa càlcul partidista" amb l'habitatge.
Ha defensat que tota mesura que miri de garantir l'accés a l'habitatge com un dret fonamental i de limitar-ne el màxim possible l'ús turístic "va en bona direcció" i, segons ell, és el que ha fet el Govern central amb els seus decrets d'habitatge.
Preguntat sobre les pròximes eleccions municipals, s'ha decantat per governar i "prendre decisions" malgrat la fragmentació política i ha defensat la feina, el diàleg i la voluntat del seu executiu durant aquest últim mandat.
"Quan vaig a un barri no em pregunten quines coalicions faré el pròxim mandat", ha assegurat Collboni, que respecte a l'auge de l'extrema dreta, ha optat per anar a l'arrel dels problemes i demostrar que els seus postulats no els resolen.