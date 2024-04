Collboni inclou en el PAM la unió del tramvia per la Diagonal i la Renda Barcelona

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El govern de l'alcalde Jaume Collboni ha inclòs la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal i la creació de la Renda Barcelona amb ajuts per mitigar situacions de vulnerabilitat econòmica en la seva proposta del programa d'actuació municipal (PAM) 2023-2027.

La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha presentat aquest dilluns en una roda de premsa la proposta del govern socialista, que ha definit com "ambiciós, clar i realista", que prioritza les grans transformacions urbanístiques, proposa crear 4.000 pisos assequibles i modificar la reserva del 30%, entre altres qüestions.

El PAM se sotmetrà a tramitació inicial en la Comissió de Presidència de dimecres per posteriorment debatre's amb la ciutadania i els grups municipals, als quals el Govern municipal espera explicar per aprovar-lo, tot i que per ara aquesta proposta "no s'ha negociat amb ningú".