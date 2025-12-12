Collboni inaugura el pessebre de l'Ajuntament: "Esperem que els veïns apreciïn aquesta meravella"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest divendres el pessebre de l'Ajuntament, que s'obre al públic a partir de dissabte, i ha convidat tots els barcelonins a visitar-lo aquest Nadal: "Esperem que els veïns de la ciutat apreciïn aquesta meravella", ha afirmat.
En unes declaracions als mitjans, l'alcalde ha destacat que el conjunt es tracta del "pessebre tradicional més gran que s'ha fet a la ciutat", per al qual l'Associació de Pessebristes de Barcelona, en col·laboració amb l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), ha necessitat un total de 7.500 hores de feina, que va iniciar al maig.
"Ara, les famílies de la ciutat, especialment els nens i nenes, podran gaudir d'un trosset d'història, amb imatges del Pirineu barrejades amb escenes bíbliques", ha assenyalat Collboni, que ha felicitat l'associació, en les seves paraules, per fer aquesta magnífica obra d'art.
També ha recordat que enguany el pessebre se situa al pati de carruatges del consistori, no a l'exterior, fent honor a la tradició de col·locar-lo en un lloc rellevant de la llar per rebre la gent, en aquest cas, en la que considera "la casa de tots".
Per la seva banda, el president de l'Associació, Josep Porta, ha celebrat que el pessebre torni a la plaça Sant Jaume: "Quina plaça Sant Jaume més hi ha que la pròpia casa de la ciutat", ha indicat, i ha apuntat que en ser a l'interior, han pogut fer servir materials més delicats perquè es mantingui en condicions mentre duri l'exposició, fins al 5 de gener.