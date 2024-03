Collboni inaugura la nova residència de dones sense sostre Llar Rosario Endrinal a Sarrià

És "la primera de l'Estat" basada en el mètode 'communal housing first'



BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest divendres --coincidint amb el Dia Internacional de la Dona-- la nova residència de dones sense sostre de llarg recorregut amb multiproblemàtica afegida, la Llar Rosario Endrinal, situada al barri de Sarrià de Barcelona.

Està gestionada per la Fundació Assis a través d'un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, i és "la primera de l'Estat i una de les poques a Europa" que es basa en la metodologia 'communal housing first', que aplega els habitatges en un mateix edifici i disposa de serveis comuns.

Collboni ha assenyalat la importància de comptar amb un espai net, funcional i digne, "en el qual sentir-se com a casa, poder reconstruir l'autoestima, i tenir l'espai i el temps per pensar en una estratègia per sortir de la situació" en la qual es troben aquestes dones.

Ha destacat el fenomen del sensellarisme a la ciutat, "un tema que preocupa l'Ajuntament, sobretot en els últims anys, en els quals s'ha fet un gran esforç per evitar que ningú que no ho vulgui dormi al carrer".

En l'acte d'inauguració també hi han assistit la tinent d'alcalde de Drets Socials, Maria Eugènia Gay: la regidora de Feminismes, Raquel Gil; la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes; la presidenta d'Assis, Maria José Ribas; i el seu director, Jesús Ruiz.

LA NOVA LLAR

La Llar Rosario Endrinal té el nom d'una dona sense sostre assassinada el 2005 cremada viva en un caixer del districte de Sarrià-Sant Gervasi, en senyal d'homenatge.

Va adreçada a dones soles, majors d'edat, en situació de carrer o a dones sense sostre en situació crònica, que han passat per diversos recursos de la xarxa d'atenció i encara no disposen d'una situació estable.

Disposa de 10 habitatges individuals equipats i amb cuina pròpia, zones comunes i suport socioeducatiu, i l'estada de les dones és de caràcter indefinit, sense estar condicionada al seu procés d'acompanyament social.