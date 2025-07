Collboni inaugura la galeria dels alcaldes: "Representa un tros de la història de Barcelona"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat aquest dimecres la galeria que acull les fotografies oficials dels alcaldes i alcaldessa de l'etapa democràtica Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Jordi Hereu, Xavier Trias i Ada Colau: "Representa un tros de la història de Barcelona".

Ho ha dit en la prèvia de l'acte de lliurament de les medalles d'Or de la Ciutat als quatre exalcaldes, juntament amb els homenatjats i a les filles de Pasqual Maragall.

"Ens ho devíem com a ciutat i com a institució tenir aquesta representació que manté la memòria i homenatja la continuïtat democràtica en un moment on les institucions són atacades", ha afegit abans de signar el Llibre d'Honor de la ciutat.