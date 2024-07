Collboni inaugura un centre d'allotjament temporal per a gent més gran de 50 anys

Reivindica l'accés a l'habitatge com la principal prioritat del Govern municipal

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni ha inaugurat aquest dimarts el nou centre d'allotjament temporal Mestres Casals i Martorell per a persones més grans de 50 anys en risc d'exclusió social, al districte de Ciutat Vella.

Els allotjaments, gestionats per l'Institut de Treball Social i de Serveis Socials (INTRESS), tenen capacitat per a 20 persones afectades per la pèrdua o falta d'habitatge.

En l'acte d'inauguració també hi han assistit el tinent d'alcalde de Seguretat i regidor del districte, Albert Batlle, la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, i el comissionat del Pacte per la Ciutat Vella, Ivan Pera.

Collboni ha explicat que l'espai "és fruit d'una reivindicació veïnal de molts anys" i ha reivindicat l'accés a l'habitatge com la principal prioritat del Govern municipal.

També ha lamentat la mort de les dues germanes que es van suïcidar dilluns abans de ser desnonades del seu domicili al barri de Sant Andreu: "És la cara més dura i més dramàtica d'un problema i d'un repte que tenim a la ciutat".

"Nosaltres com a ajuntament i la societat en el seu conjunt hem de fer l'esforç per donar oportunitats perquè aquestes persones puguin recuperar una vida digna", ha destacat.

ELS ALLOTJAMENTS

Al centre Mestres Casals i Martorell hi ha 14 allotjaments amb capacitat per a 20 persones (6 habitacions dobles, 2 adaptades i 6 individuals).

Les habitacions tenen una superfície d'uns 20 metres quadrats (individuals) i 35 metres quadrats (dobles), i tenen un sol ambient amb lavabo i cuina, a més d'espais comuns com una bugaderia i una zona polivalent.

La temporalitat depèn de la situació de cada persona, que es pot allargar fins a dos anys, i s'establirà un procés d'acompanyament amb un pla de millora centrat en cada usuari, amb suport socioeducatiu, psicosocial i emocional, de millora econòmica i de formació.

Els allotjaments comparteixen edifici amb un casal de gent gran inaugurat al desembre, amb el qual compartiran projectes comuns per reforçar el vincle comunitari.