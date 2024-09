Collboni, Illa i Rull encapçalen la comitiva de la Mercè després d'assistir a la missa

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, han encapçalat aquest dimarts la comitiva de la Mercè des de la basílica de la Mercè fins a l'Ajuntament acompanyats pels regidors.

La comitiva ha sortit de la basílica cap a les 12 en acabar la missa, en la qual han coincidit un president de la Generalitat i un alcalde de Barcelona per primera vegada des del 2014, quan van coincidir l'alcalde Xavier Trias i el president Artur Mas.

La missa l'ha oficiat el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i també hi han assistit els consellers de Presidència, Albert Dalmau, i de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

Els assistents a la basílica s'han trobat a fora amb els regidors d'ERC i BComú, que no han anat a la missa, sinó directament a la comitiva popular.

ACTIVISTES PER L'HABITATGE

Juntament amb la multitud que esperava la comitiva a la plaça, un grup d'activistes per l'habitatge ha escridassat les autoritats i ha cridat lemes com 'No s'entén, gent sense casa i cases sense gent', 'No tolerarem aquest ajuntament' i 'No tolerarem cap més desnonament'.

Els activistes han alçat la pancarta 'PSC desnona', que ha estat visible en l'inici de la comitiva just darrere de les autoritats.

ARRIBADA A L'AJUNTAMENT

Amb una vintena de músics, la Banda Municipal de Barcelona ha obert camí al carrer Regomir fins a la plaça Regomir i finalment ha arribat a l'Ajuntament cap a les 12.15.

La comitiva també ha estat acompanyada per una representació de la cultura popular de la ciutat, amb gegants, capgrossos i l'Àliga de Barcelona.