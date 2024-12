Collboni homenatja a protagonistes de la cultura barcelonina dels 80: "Generació irrepetible"

Demana que "el talent no es jubili perquè en la cultura hi ha lloc per tots"

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha homenatjat a protagonistes de la cultura dels anys 80 a la capital catalana afirmant que són una "generació irrepetible que va transformar la ciutat i va marcar el caràcter que s'ha vinculat als valors de la Barcelona contemporània".

Ho ha fet aquest dimecres a la tarda en l'homenatge institucional a la cultura barcelonina dels anys 80, celebrat aquest dimecres a la tarda en el Va salar de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del 40 aniversari de l'exposició 'Hola! Barcelona'.

La mostra 'Hola! Barcelona', amb 165 retrats de la fotògrafa Maria Espeus, es va inaugurar el març de 1982 en l'Institut d'Estudis Nord-americans i es va reproduir aquest any en el 'Dry Martini' de Barcelona, que regenta Javier dels Queixals i que va reorganitzar la mostra junt amb l'autora.

ASSISTENTS

Espeus i Dels Queixals han assistit a l'acte, en el qual també han estat la segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gai; el regidor de Cultura, Xavier Marcé, i alguns dels molts retrats en l'exposició.

Han acudit el periodista i escriptor Màrius Carol; l'editor de la revista 'Ajoblanco', Pepe Ribas; el publicista Joaquín Lorente; la cineasta Rosa Vergés; el cantant Loquillo; els actors del Tricicle; el propietari de 'Vinçon', Fernando Amat, i el perruquer Marcel Monlleó.

Collboni els ha demanat que "el talent no es jubili perquè en la cultura hi ha lloc per a tots, en tots llocs" i també en totes les llengües que es parlen a la ciutat i en tots els seus barris per traslladar la seva petjada a la gent que s'està obrint camí.