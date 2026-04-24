Collboni, Hereu, Menor i Moret obren la 53 Fira d'Abril de Catalunya

KIKE RINCON - EUROPA PRESS
BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre de Turisme, Jordi Hereu; la consellera d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Eva Menor; i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, han inaugurat aquest divendres la 53 Fira d'Abril de Catalunya a Barcelona, que se celebrarà fins al 3 de maig, amb l'encès del pòrtic.
La inauguració oficial en el Parc del Fòrum de Barcelona també ha comptat amb el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete; el president de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (Fecac), Daniel Salinero, i la delegada de la Junta d'Andalusia a Catalunya, Concepció Veray.
Aquest any la fira tornarà a ser d'entrada lliure i gratuïta, després que l'any passat es comencés cobrant entrada, i la fira comptarà amb un 'village' de caràcter musical amb algunes figures destacades del panorama nacional.
A més, el cartell d'aquest any ha tornat a seleccionar un element destacat de Barcelona per demostrar el seu vincle amb la ciutat i amb la cultura catalana, en aquest cas la Casa Batlló, integrant el 'trencadís' i les seves cúpules acabades en forma de creu amb la pinta com a símbol de la Fira d'Abril i la cultura andalusa.
EDICIÓ DE 2026
En aquesta edició s'incrementa l'aforament fins a les 40.000 persones, la qual cosa representa un increment del 22% respecte al 2024 i del 60% acumulat sobre les edicions precedents, indica l'organització en el seu web.
Amb aquesta mesura s'intenta evitar el que va passar en les últimes dues edicions quan, "a causa de l'èxit de concurrència i per haver-se aconseguit la xifra màxima de visitants, va caldre tancar les portes del recinte intermitentment durant diverses nits".
També es reforça la seguretat amb 23% més de personal de control d'accessos i vigilància, així com també es dota al recinte de càmeres de vigilància; s'amplia la il·luminació tant al Real com a la zona d'atraccions i també hi ha millores en la configuració de l'emplaçament dels vials i de la ubicació de les casetes.
L'organització explica que aquest divendres es distribuiran en les casetes, de forma gratuïta, 14.000 racions de salmorejo, coincidint amb el Dia Internacional del Salmorejo, així com uns altres 14.000 de gaspatxo.
SOLIDARITAT
Entre el centenar de casetes d'aquest any augmenta el nombre d'entitats associades presents, i la fira "reforça" la seva vessant solidària i de responsabilitat social corporativa i hi haurà un Punt Lila d'informació i assessorament contra la violència de gènere.
D'altra banda, durant algunes hores les atraccions no emetran música ni sirenes "com a mesura de sensibilització i respecte cap a les persones autistes".
En col·laboració amb B:SM, es realitzen accions de retorn social amb el barri proper al Parc del Fòrum, el barri del Besòs i el Maresme, com ara la cessió d'aliments sobrants al Menjador Social de Sant Martí, la contractació de personal del barri i descomptes en atraccions per a joves de l'entorn.