Collboni fitxa Jordi Hereu, Salvador Alemany i Ángel Simón com a assessors d'infraestructures

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fitxat l'exalcalde Jordi Hereu; el president del Cercle d'Economia, Salvador Alemany; el president d'Agbar, Ángel Simón; i el president del RACC, Josep Mateu, com a membres del Comitè Assessor d'Infraestructures, presidit per l'exconseller de la Generalitat Santi Vila.

Segons ha comprovat Europa Press, Collboni ha signat el decret que determina l'equip que formarà el comitè (publicat a la Gaseta Municipal de l'Ajuntament), que està format per 24 assessors i coordinat per l'enginyer en cap del consistori, Oriol Altisench.

Entre la llista d'assessors també hi destaca l'ex-tinent d'alcalde socialista del govern d'Hereu Ramon García Bragado; l'economista i exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, i el també exconseller Pere Macias, qui l'exalcaldessa Ada Colau va fitxar per liderar la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal.

Aquest comitè assessor se centrarà en les infraestructures del transport: ferroviàries, portuàries i aeroportuàries i també es treballarà amb les energètiques i de telecomunicacions i dades de Barcelona.

El seu objectiu serà desenvolupar continguts orientats a "donar veu pròpia" al consistori en matèria d'infraestructures que tinguin o puguin tenir una repercussió en el futur de la ciutat.