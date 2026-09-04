Collboni finalitza el seu viatge a Ucraïna i acorda reforçar la col·laboració amb Khàrkiv

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha finalitzat aquest divendres l'agenda institucional de la visita a Ucraïna, després del seu pas per Bòsnia i Hercegovina i Polònia, amb un acord amb l'alcalde de Khàrkiv, Íhor Térekhov, per reforçar la col·laboració entre les dues ciutats.
En concret, tots dos alcaldes han acordat donar continuïtat a la línia de cooperació signada el novembre de l'any passat, amb prioritat en el transport públic i la provisió de generadors per garantir el subministrament durant l'hivern, ha informat el consistori en un comunicat.
En la reunió, a la qual també ha assistit sor Lucía Caram, Collboni i Térekhov han remarcat la necessitat de col·laborar amb el sector privat per incrementar l'aportació de recursos i promoure acords entre les ciutats del front i les xarxes de ciutats europees.
La jornada ha finalitzat amb una visita de l'alcalde barceloní a les zones de la ciutat afectades pels atacs russos, a més de les escoles i a la xarxa de refugis que permeten mantenir l'activitat lectiva durant els períodes d'alarma.
Així mateix, dijous es va reunir amb l'ambaixadora de la Unió Europea a Ucraïna, Katarina Mathernova, per explorar les possibilitats de treballar en projectes de suport a governs locals ucraïnesos en el marc de la Comissió Europea.