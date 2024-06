Collboni felicita el RCD Espanyol per tornar a la Primera Divisió de futbol

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha felicitat el RCD Espanyol per tornar a la Primera Divisió de futbol guanyant al Real Oviedo aquest diumenge per 2-0 a l'estadi de Cornellà (Barcelona): "Gràcies per l'espectacle esportiu, sou tot un exemple de superació i treball en equip".

"Enhorabona, campions! El RCDEspanyol és un equip de primera!", ha dit en un missatge de X recollit per Europa Press.

"A continuar fent-nos somiar en la propera temporada, Barcelona està amb vosaltres!", ha afegit.