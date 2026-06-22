Collboni felicita Martí (Junts) després de les primàries i recorda que "encara queda un any de mandat"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha felicitat el nou candidat de Junts a les eleccions municipals del 2027, Jordi Martí, després de vèncer en les primàries del seu partit, i ha recordat que "encara queda un any de mandat".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans en preguntar-li per Martí, en un acte aquest dilluns, i l'alcalde espera que el final del procés de primàries ajudi "tothom a centrar-se a la ciutat" ja que, ha avisat, queden moltes coses a fer.
"Sempre he dit que faré d'alcalde fins a l'últim dia, i a mi el que em preocupa és tirar cap a endavant els projectes", ha assenyalat Collboni, que ha apuntat que una vegada arribi la campanya electoral ja hi haurà temps de parlar de propostes.