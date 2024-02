Collboni felicita Illa (PSC) per donar suport als pressupostos "d'un govern que no és el seu"

BARCELONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha felicitat el primer secretari del PSC, Salvador Illa, per donar suport als pressupostos "d'un govern que no és seu", ha afirmat en una entrevista de RTVE recollida per Europa Press.

"Vull remarcar que Salvador Illa, que va ser el guanyador de les eleccions al Parlament, ha tingut l'encert, la generositat i la visió de país de donar suport als pressupostos d'un govern que no és seu", ha dit, en referència a l'acord pressupostari al qual ha arribat el PSC-Units amb el Govern aquest dimarts.

Collboni també esmentat la situació actual a l'Ajuntament de Barcelona, on també estan "immersos" en el debat de pressupostos en espera de sotmetre'ls a votació en el ple del mes de març, i ha assenyalat que crear un context favorable per aprovar uns comptes és bo per a tothom.

"És evident que la ciutadania ens demana acords més enllà de les nostres diferències polítiques legítimes", ha subratllat Collboni, que també ha aplaudit la decisió d'Illa per no haver actuat a canvi d'una posició al Govern.

Els pressupostos del Govern destinen 7.435 milions d'euros a la Conselleria d'Educació, la qual cosa suposa un 10% més respecte als comptes del 2023; incrementen en 144 milions la dotació de la Conselleria de Salut, amb un 25% destinat a l'atenció primària; i incorpora 4.000 habitatges al parc de lloguer social d'aquest any.