Collboni fa una crida a l'acció des del PE: "La crisi d'habitatge no pot esperar"

BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet una crida aquest dimarts des del Parlament Europeu (PE) a les administracions comunitàries per actuar contra la situació de l'habitatge: "La crisi d'habitatge no pot esperar", ha clamat.

Així s'ha expressat durant la seva intervenció en la Comissió de Mercat Interior i Protecció del Consumidor del PE, juntament amb l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i la secretària general de Housing Europe, Sorcha Edwards, en què ha reivindicat les polítiques dutes a terme des d'Espanya, Catalunya i Barcelona per salvaguardar el dret a l'habitatge dels ciutadans.

"Barcelona ha decidit canviar les regles del joc per fer més habitatge, per fer-lo més assequible i per protegir les famílies treballadores de la classe mitjana de la nostra ciutat", ha afirmat l'alcalde, que ha posat d'exemple l'aplicació de la regulació dels lloguers contemplada en la llei d'habitatge.

També s'ha referit a la decisió del govern municipal d'extingir, en les seves paraules, les llicències de lloguer turístic el 2028 a més de la recent reivindicació d'equiparar la regulació dels lloguers als de temporada, ja que "s'utilitza fraudulentament aquesta modalitat contractual".

"Tot això es pot fer, per què? Perquè jurídicament a Espanya existeix un concepte jurídic que és la declaració de zona residencial de mercat tensionat", ha sostingut Collboni, que si bé ha posat en valor la feina feta per la comissió en aquest àmbit, ha assegurat que no n'hi ha prou.