Publicat 23/10/2026 16:55

Collboni expressa el seu suport a Lula da Silva en "un moment decisiu per a les democràcies"

Archivo - El president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
Kike Rincón - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat el seu suport al president del Brasil i candidat a la reelecció, Luiz Inácio Lula da Silva, per a la segona volta de les eleccions presidencials en el que considera "un moment decisiu per a les democràcies".

"Necessitem països compromesos amb la defensa dels drets, la democràcia i la protecció del planeta davant l'emergència climàtica", ha sostingut en un missatge a Instagram recollit per Europa Press aquest divendres.

L'alcalde ha reivindicat la lluita contra la injustícia i les desigualtats socials de Lula, amb el qual va coincidir en la Global Progressive Mobilisation celebrada aquest mes d'abril a Barcelona, i li ha enviat tot el seu suport per als comicis d'aquest diumenge.

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