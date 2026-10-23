Collboni expressa el seu suport a Lula da Silva en "un moment decisiu per a les democràcies"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat el seu suport al president del Brasil i candidat a la reelecció, Luiz Inácio Lula da Silva, per a la segona volta de les eleccions presidencials en el que considera "un moment decisiu per a les democràcies".
"Necessitem països compromesos amb la defensa dels drets, la democràcia i la protecció del planeta davant l'emergència climàtica", ha sostingut en un missatge a Instagram recollit per Europa Press aquest divendres.
L'alcalde ha reivindicat la lluita contra la injustícia i les desigualtats socials de Lula, amb el qual va coincidir en la Global Progressive Mobilisation celebrada aquest mes d'abril a Barcelona, i li ha enviat tot el seu suport per als comicis d'aquest diumenge.