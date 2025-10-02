Collboni exigeix a Israel alliberar "immediatament" tots els membres de la Flotilla

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, exigeix a Israel que tots els membres de la Global Sumud Flotilla, que dimecres a la nit va ser abordada per tropes israelianes, siguin "alliberats immediatament" i que es respecti la seva integritat física, complint amb el dret internacional.
En una declaració institucional aquest dijous, l'alcalde ha fet una crida a "totes les capitals europees i mundials" a adherir-se a la reivindicació, a més de la Unió Europea i l'ONU perquè facin servir tots els mecanismes multilaterals possibles per protegir els membres de la Flotilla.
Ha assegurat que està en contacte amb la Generalitat i el Ministeri d'Afers Exteriors, a qui ha ofert "tota la força i tota la veu de Barcelona" per col·laborar en l'alliberament dels tripulants de la Flotilla retinguts per Israel.