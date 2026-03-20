Collboni exerceix una "pujada de to" de Barcelona contra el racisme i l'extrema dreta

La ciutat acollirà al maig un fòrum de ciutats antiracistes organitzat per ECCAR i la Unesco
BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presentat aquest divendres la campanya del consistori pel Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial, que es commemora dissabte, i que, segons l'alcalde, suposa una "pujada de to" de la ciutat contra el racisme i l'extrema dreta.
Després de desplegar una pancarta a la façana de l'Ajuntament, l'alcalde ha demanat "màxima bel·ligerància contra els racistes" i, en específic, contra aquells que fan del racisme el tronc central del seu projecte polític, sembrant odi i enfrontament entre éssers humans.
"Al nostre país no només tenim una força que fa del racisme el seu eix ideològic, sinó dues: una de matriu espanyola i una altra catalana", ha alertat Collboni en referència a Vox i Aliança Catalana, els quals ha defensat combatre políticament construint un contrarelat obertament antiracista.
L'alcalde ha aprofitat per celebrar la rebaixa de l'IVA dels carburants al 10% anunciada aquest divendres pel Govern central per pal·liar les "conseqüències del pols d'aquells governs que abracen la ultradreta, fonamentada en el racisme, com l'actual govern dels EUA", ha afirmat l'alcalde.
A continuació, la regidora de Pla de Barris, Participació i Innovació Democràtica i Educació, Sara Belbeida, i diversos representants d'entitats antiracistes de la ciutat han llegit el manifest unitari, prenent la "paraula davant una realitat que no es pot ignorar".
FÒRUM ANTIRACISTA
Collboni també ha anunciat que els pròxims 18 i 19 de maig la ciutat acollirà el Fòrum Barcelona 2026 sobre 'El lideratge de les ciutats per la justícia racial', organitzat amb l'European Coalition of Cities Against Racism (ECCAR), amb el suport de la Unesco.
Ha assenyalat que la ciutat aprofitarà aquest punt de trobada de "ciutats líders" en la lluita contra el racisme per presentar el Pla Antiracista 2026-2036 de Barcelona com el principal instrument de la capital catalana, dirigit a orientar les polítiques públiques antiracistes en totes les seves dimensions.