Collboni espera que la sequera afecti "el menys possible" l'activitat econòmica de Barcelona

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, espera que l'emergència per sequera que va decretar dijous la Generalitat afecti "el menys possible" l'activitat econòmica de la ciutat, i ha demanat no ser alarmista en aquesta situació de restriccions del consum d'aigua.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres, amb motiu de la reunió amb el ministre d'Indústria i Turisme i exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, a l'Ajuntament després que el president del Gremi d'Hotels, Jordi Clos, va advertir en unes declaracions a Europa Press de la possibilitat que la ciutat pateixi "una pèrdua de visitants considerable" a conseqüència de les restriccions.

"No s'ha de ser alarmista, però s'ha d'estar molt atent i ser conscient del moment greu que estem passant des del punt de vista del proveïment d'aigua", ha afirmat l'alcalde.

Collboni ha demanat un esforç per adaptar-se a la situació i ha recalcat que li consta que el sector hoteler ho està fent.

En la mateixa línia, ha instat la ciutadania i els sectors econòmics a "reforçar l'esforç que ja han fet històricament", i ha reiterat que són mesures per respondre a una situació excepcionalment greu.