Collboni espera pactar els Pressupostos entorn del Nadal, sense pujar impostos a famílies i pimes

Durant el mandat busca acords "d'esquerres, sense descartar a Junts en segons quines matèries"
BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha considerat "raonable" tancar un acord de Pressupostos 2026 entorn del Nadal i buscarà l'acord si veu que hi ha voluntat.
En una entrevista d'El Periódico' recollida per Europa Press, ha destacat que la seva proposta de comptes "augmenta la capacitat de despesa mantenint el compromís de no pujar impostos a les famílies i les pimes fins al final del mandat", fet que considera un bon punt de partida per a un acord.
A més, ha demanat coherència i responsabilitat als grups: "Se'ns demanen més polítiques de seguretat i aquests pressupostos contenen una promoció de 100 guàrdies urbans. Se'ns demana fer més habitatge protegit i els comptes inclouen el creixement de la inversió en matèria d'habitatge".
"ARTICULAR UNA MAJORIA PROGRESSISTA"
Durant el mandat, Collboni busca acords "d'esquerres, sense descartar a Junts en segons quines matèries".
Ha dit que "articular una majoria progressista" no ha estat possible i que desitja lideratges clars i amb capacitat d'interlocutar amb els partits del consistori, però que no ha estat el cas, textualment.
"És evident a ulls de tothom en quina situació estan els grups polítics de l'oposició quant als lideratges i a l'orientació política", ha insistit.
Quant als Comuns, ha remarcat l'acord amb ells perquè la Casa de la Premsa aculli un arxiu de l'Institut del Teatre amb la Diputació de Barcelona.
"CRUELTAT" DE NENTANYAHU
Ha defensat la postura de l'Ajuntament sobre Gaza: "El que hem fet és el que sabem fer i el que hem de fer com a ciutat, que és posar el nom de Barcelona en defensa dels drets humans i de la dignitat humana".
Per a ell, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, està mostrant "crueltat" en sotmetre una població per ser palestina, en les seves paraules.
LA MERCÈ
Respecte a les celebracions de la Mercè des de dimarts, ha defensat la "contundent política en matèria de seguretat pública" que està mantenint els fets delictius en descens, diu.
Així, ha destacat l'absència d'incidents l'any passat i ha afegit que "no es pot normalitzar la tinència d'armes blanques ni objectes similars quan es va de festa".