Collboni espera que l'acord amb ERC a l'Ajuntament "tingui més recorregut en el futur"

Assegura que "no pot pujar" la càrrega turística a Barcelona



BARCELONA, 24 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, espera que l'acord amb ERC a l'Ajuntament no sigui conjuntural per sumar els vots per als pressupostos del consistori i que "tingui més recorregut en el futur".

Collboni ha reiterat que la ciutat de Barcelona disposarà dels comptes el 2 de maig per via de la qüestió de confiança, en una entrevista publicada en el diari 'Ara' i recollida per Europa Press aquest diumenge.

Ha afegit que no va recórrer abans a aquesta fórmula perquè considerava que era possible una entesa tant amb BComú com amb ERC, però "la fixació que ha tingut la senyora Colau en parlar només de poder i no de polítiques no ha permès que se sumessin a l'acord".

A més, l'alcalde ha rebutjat que la ciutat pugui rebre més turisme de creuers, i ha assenyalat que "la càrrega turística que té la ciutat en aquests moments no pot pujar".

Ha expressat que les seves polítiques volen "potenciar Barcelona com a base de creuers, no com a escala, que és el que menys valor aporta a la ciutat", i ha afirmat que el seu govern aposta per, segons ell, un turisme de qualitat.