Collboni espera un "canvi d'actitud dels Comuns" abans d'una qüestió de confiança

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que espera un "canvi d'actitud dels Comuns" de cara a l'aprovació dels pressupostos 2024, com va passar durant la tramitació inicial en la Comissió d'Economia del febrer, abans de sotmetre'ls a una qüestió de confiança.

"Jo prefereixo, com a alcalde, la normalitat institucional d'aprovar uns pressupostos com correspon en un plenari i, si no, efectivament hi ha mecanismes que preveu la llei i que ja s'han utilitzat altres vegades", ha apuntat en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha assegurat que en els comptes estan incloses totes les propostes del grup liderat per la seva exsòcia en el govern local i exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per la qual cosa creu que "no hi ha cap motiu pressupostari, com a mínim, per no votar aquests pressupostos".