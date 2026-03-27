Collboni espera un acord per a la Trinitat Vella aquest mandat però reclama aprovar els pressupostos

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que espera arribar a un acord polític i veïnal per a la regeneració urbana i la rehabilitació d'habitatges a la Trinitat Vella, per al qual ha reclamat aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2026.
Ho ha dit en resposta a un prec d'ERC, presentat per la seva líder Elisenda Alamany, en què ha reclamat a l'executiu reactivar l'oficina de regeneració urbana del barri, revisar les mesures cautelars i substituir amb fons municipals la inversió europea que no es pugui tramitar en no acabar-se les obres.
En aquest sentit, l'alcalde ha insistit que "allà on no arribin els fons europeus arribaran els municipals", i ha assegurat que el govern municipal està lluitant a Brussel·les per aconseguir finançament directe per a habitatge cap als municipis.