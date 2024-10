Collboni espera que acabin els congressos dels Comuns i ERC per articular una "majoria progressista" a Barcelona

Celebra que la Generalitat hagi entès el problema de la seguretat a Barcelona

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat aquest dimarts que està en espera que concloguin els congressos dels Comuns i ERC per poder articular una "majoria progressista" a la capital catalana, sense excloure la possibilitat que també s'arribi a acords amb Junts.

Preguntat sobre per què no acaba de fer el pas d'obrir la porta de l'Ajuntament als Comuns i ERC, Collboni ha respost que "el més natural" és que a la ciutat hi hagi una "majoria d'esquerres" en la qual hi hagi aquests dos partits, però que estan anant "més lents" del que li agradaria perquè aquestes formacions estan pendents de celebrar els seus congressos.

Malgrat això, ha mostrat "optimisme" respecte a formar una "majoria d'esquerres àmplia" a Barcelona, sense excloure la possibilitat d'"arribar a acords de ciutat" també amb Junts, ja que és un partit "molt important" i és el "principal partit de l'oposició" tant a l'Ajuntament com a la Generalitat, ha explicat en una entrevista a RNE, recollida per Europa Press.

"La conjuntura política fa que haguem d'anar més lents del que a mi m'agradaria, perquè en aquests moments a Catalunya tots els partits polítics, també Junts (...) estan de congressos", ha explicat, per després afegir que entén que "primer han de passar els seus congressos" per després "posar-se a negociar de debò".

LA GENERALITAT ENTÉN EL PROBLEMA DE SEGURETAT

Després de les últimes dades sobre la requisa d'armes blanques i l'augment de baralles a les festes de Barcelona, Collboni ha afirmat que "no es pot normalitzar" sortir al carrer amb una arma blanca. "Des de ja fa tres mesos vaig ser molt clar advertint tothom que no toleraríem l'ús o la tinença d'armes blanques de manera normalitzada, sobretot quan hi ha grans actes públics o festes com la de la Mercè", ha dit.

Ha detallat que "sortosament" hi ha hagut un gir "molt clar" per part de l'actual Govern de la Generalitat i de la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en què han "entès perfectament" l'emergència del moment i s'han establert 85 dispositius conjunts entre la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra per prevenir i confiscar armes blanques.

L'alcalde de Barcelona ha conclòs denunciant la multireincidència i els narcopisos a la ciutat catalana, i ha assegurat que hi ha entre 300 i 400 multireincidents que "són al carrer i haurien de ser a la presó", a causa d'un sistema judicial "infradotat" en el qual no es poden fer els judicis "amb la rapidesa que requereixen aquest tipus de delictes".

"S'ha d'ajustar encara més el marc legal penal, hi ha algunes iniciatives al Congrés dels Diputats i en aquest sentit nosaltres hem parlat tant amb el Govern de la Generalitat (l'anterior i l'actual) com amb el Govern d'Espanya, i jo m'afegiria al que estan dient els jutges a Barcelona sobre que cal més planta judicial".