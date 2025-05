Collboni espera que abans de l'estiu comenci el tràmit per modificar la reserva del 30%

Creu que una gala dels Goya a Barcelona és un "reconeixement" a la ciutat

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expressat que espera que els tràmits de la reforma de la modificació de la reserva del 30% per a habitatge assequible comencin abans d'aquest estiu: "Espero que abans de l'estiu puguem iniciar els tràmits per aconseguir que el 30% funcioni dins la ciutat".

"Nosaltres hi vam donar suport en el seu moment però no ha funcionat. L'hem de flexibilitzar perquè doni resultats. Aquest és el plantejament que hem fet", ha explicat en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press en preguntar-li sobre els terminis de la reforma de la mesura.

Preguntat per si augura que aquesta reforma només tindrà el suport de Junts, ho ha rebutjat, i ha apuntat que vol "intentar sumar totes les forces possibles i construir un consens", i ha lamentat que l'actual normativa s'ha traduït en 26 pisos públics en 8 anys.

"Tenim l'obligació, ja no política, sinó moral, de replantejar-ho, perquè això ha paralitzat la construcció d'habitatge lliure a la ciutat i no s'ha traduït amb la generació d'habitatge protegit", ha dit.

TAXA TURÍSTICA

Ha qualificat textualment de gran avenç la implementació de la taxa turística perquè permet finançar serveis públics que no van a càrrec del pressupost general del consistori, com neteja, seguretat o transport, que també "consumeixen els visitants".

Sobre la capacitat de la ciutat per assumir més turisme, ha expressat que el consistori vol, en les seves paraules, posar límits al creixement turístic i atreure un turisme de qualitat amb més capacitat adquisitiva: "Venen fonamentalment dels Estats Units i d'Àsia".

SAGRADA FAMÍLIA

Preguntat sobre què prioritzarà l'Ajuntament en el conflicte dels veïns afectats per la construcció de l'escalinata de la façana de la Glòria de la Sagrada Família, que contempla l'enderrocament de diversos edificis, ha dit que ell ha de "vetllar" pels veïns, atès que, textualment, la seva obligació com a alcalde és defensar-los.

"Si s'acaba fent, haurà de ser amb la menor afectació possible d'acord amb els veïns i, evidentment, amb un finançament que ha d'estar a càrrec del temple, no de l'Ajuntament", ha dit.

GALA DELS GOYA A BARCELONA EL 2026

En preguntar-li per la celebració d'una gala dels Goya a Barcelona el 2026 abans que l'Acadèmia del Cinema confirmés la cita, ha apuntat que és un "reconeixement" a la ciutat i al salt qualitatiu que ha demostrat la indústria del cinema català.

"'El 47' o 'La casa en flames' són un símbol d'aquest cinema potent que es projecta a tot el país i a tot el món", ha afegit.