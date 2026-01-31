Collboni i Escudé inauguren el nou complex esportiu Espronceda, al districte de Sant Andreu

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el regidor d'Esports, David Vaig escudar, han inaugurat aquest dissabte el nou complex esportiu municipal Espronceda, al barri de Navas del districte de Sant Andreu, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.
Aquest nou equipament, situat en el número 320 del carrer Espronceda, està pensat per a la "diversitat esportiva" de la ciutat, i es podrà practicar tir amb arc, tennis taula, gimnàstica artística, hoquei, bàsquet, vòlei i handbol, entre altres.
Collboni ha assegurat que aquest nou espai "dona resposta a la petició de moltes federacions i entitats esportives", i ha destacat el paper d'aquests equipaments en la transmissió de valors, vida saludable i bons hàbits.
Aquest nou complex esportiu compta amb 5.500 metres quadrats de superfície construïda: té un edifici principal de planta baixa més cinc plantes i, d'altra banda, dues plantes situades a l'interior de l'illa.
La creació del nou complex Espronceda ha suposat una inversió de 16,8 milions d'euros a càrrec de l'Institut Barcelona Esports.