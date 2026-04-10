Collboni erigeix Barcelona com un "far d'esperança" contra el populisme, el racisme i la guerra

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha erigit la capital catalana com un "far d'esperança" contra el populisme, el racisme i la xenofòbia i la guerra, i també a favor dels valors europeus de democràcia, tolerància i llibertat.
"Barcelona ha tornat a Europa per defensar els drets dels ciutadans", ha afirmat en la benvinguda de la segona jornada de l'European Pulse Forum 2026 de 'Politico' i beBartlet, que se celebra aquest divendres al Cosmocaixa de Barcelona.
L'alcalde ha defensat el "dret a quedar-se" com a principal prioritat de les ciutats i ha assegurat que Barcelona està treballant en aquest àmbit, especialment en l'àmbit de l'habitatge.
ESPERANÇA
"Hem d'admetre que hi ha forces que estan expulsant els veïns de les nostres ciutats, com el preu de l'habitatge, la manca d'oportunitats econòmiques o les pràctiques especulatives", ha assenyalat Collboni.
En aquest àmbit, ha sostingut que els municipis estan "a l'avantguarda de la lluita contra aquestes forces" i creu que són els que tenen el veritable poder per canviar les coses i brindar optimisme als seus ciutadans.
"Perquè no hi ha millor manera de lluitar contra el populisme que mostrar esperança en el futur, i aquesta esperança a Barcelona es diu garantir el dret a quedar-se a la nostra ciutat", ha resolt.