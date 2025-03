Collboni equipara "els temps excepcionals" a Europa entre la defensa i l'habitatge

BARCELONA 14 març (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha equiparat "els temps excepcionals" a Europa entre l'habitatge i la defensa i ha tornat a proposar que la despesa pública d'aquest no computi en les regles del dèficit d'igual forma que alguns estats ho han proposat per a la despesa en defensa.

"Això té sentit particularment en aquells països com el nostre on el percentatge de parc públic d'habitatge és molt inferior a la mitjana europea. La lògica és evident: si vivim temps excepcionals per a la defensa, també els vivim per a l'habitatge", ha dit en un article d'aquest divendres a l''Ara' recollit per Europa Press.

Ha indicat que a Barcelona el seu executiu concreta aquest, a judici seu, canvi tractant l'habitatge com una infraestructura social --"com el cinquè pilar de l'estat del benestar"-- assegurant que tot ciutadà tingui, en paraules seves, reconegut garantit el dret a un sostre digne i assequible.

Ha afegit que per això apliquen una sèrie de mesures, per a ell, pioneres a Espanya, com el topall de preus al lloguer i reivindiquen altres com limitar també els lloguers temporals, a més de "mesures pioneres al món", com l'extinció de totes les llicències de pisos turístics a Barcelona per al 2028.

Ha apuntat que la crisi de l'habitatge repta "directament" a la pròpia democràcia --en un context en què, textualment, la dreta més extrema avança a Europa i a tot el món-- i per això, segons ell, garantir l'habitatge és defensar a la democràcia.