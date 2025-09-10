Collboni envia missatges a Colau i Coronas per interessar-se per la seva situació a la Flotilla

BComú assegura que Colau no ha rebut un missatge de l'alcalde
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha enviat aquest dimecres al matí un missatge de whatsapp a l'exalcaldessa Ada Colau i al regidor d'ERC Jordi Coronas per solidaritzar-se per la seva situació com a membres de la Global Sumud Flotilla, segons ha pogut saber Europa Press.
Fonts de BComú han assegurat a Europa Press que l'exalcaldessa no ha rebut un missatge de l'alcalde.
La Global Sumud Flotilla ha alertat d'un altre suposat atac amb dron en les últimes hores contra l'embarcació Alma a les costes de Tunísia, el segon després que suposadament un altre vehicle aeri no tripulat llancés dilluns un artefacte contra el vaixell Barco Familiar, on precisament viatja Colau.
L'alcalde està en permanent contacte amb el Govern central per seguir l'evolució dels fets.
A més a més, ha reiterat el seu suport, tant personal com institucional, a la Global Sumud Flotilla.