Collboni envia una carta a 31 alcaldes europeus per demanar suport a l'oficialitat del català

Presenta la nova comissionada del català a Barcelona, Marta Salicrú

BARCELONA, 18 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha enviat una carta a 31 alcaldes europeus per demanar suport en el procés d'oficialitat del català a la Unió Europea en argumentar que té més parlants que 12 de les 24 llengües oficials d'Europa.

Ho ha explicat aquest divendres en la presentació de la periodista i gestora cultural, Marta Salicrú, com a nova comissionada per a l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, que comptarà amb un pressupost de 4 milions d'euros inicials i dependrà directament de l'alcaldia.

El càrrec neix dels acords pressupostaris amb ERC, amb qui coordinarà l'aplicació dels acords, com l'aplicació del pla de les 68 accions per al foment de la llengua, segons ha explicat l'alcalde als mitjans aquest divendres durant la presentació de la comissionada.

Marta Salicrú ha estat directora de Radio Primavera Sound i productora de pòdcasts, per això, durant la seva estada en el càrrec vol posar èmfasi en la promoció de la llengua catalana entre els joves.

SUPORT ALS CREADORS DE CONTINGUT

Salicrú ha apostat per la promoció dels creadors de contingut en català com les "noves eines contemporànies" que han de fer servir per promoure la llengua per tal que contrarestin els discursos xenòfobs, d'odi i catalanòfobs.

La comissionada ha anunciat les línies de treball que seguirà: crear una Oficina de la Llengua Catalana, una Fàbrica de contingut digital per donar un espai físic a la creació de contingut en català, una nova línia de subvencions específiques per al català i que aquesta llengua sigui un criteri transversal en els ajuts municipals.