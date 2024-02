Collboni entrega les claus de 85 habitatges públics amb serveis per a gent gran a Barcelona

BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregat aquest dissabte les claus de 85 habitatges públics amb serveis per a gent gran al barri de la Trinitat Vella de Barcelona.

Es tracta de la 26a promoció d'allotjaments construïda per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (Imhab), amb 85 habitatges amb serveis específics per a persones de més de 65 anys que no tenen habitatge, segons informa aquest dissabte l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

La promoció de Porta Trinitat, a més dels habitatges per a gent gran, inclou 54 habitatges de lloguer social que s'entregaran pròximament, i ha suposat una inversió de més de 17 milions d'euros.

L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat 1.566 habitatges d'aquestes característiques en els últims 20 anys i, després de la construcció de 342 pisos més, aquest parc públic s'acostarà a les 2.000 unitats.

El consistori té prop de 5.000 habitatges en alguna fase d'execució, concretament l'Imhab compta amb 19 promocions en obres, amb un total de 1.333 habitatges que s'adjudicaran a partir de l'any que ve i suposen una inversió de més de 228 milions.