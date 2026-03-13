Collboni entrega les claus de 35 pisos de l'Illa Glòries als nous propietaris i inquilins

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregat les claus de 35 pisos de l'Illa Glòries, 21 en dret de superfície i 14 més en règim de lloguer assequible, als nous propietaris i inquilins perquè comencin la seva vida en un "espai molt especial de la ciutat".
En l'acte de lliurament, celebrat aquest divendres al matí, l'alcalde ha destacat que la promoció pública de l'Illa Glòries és la més gran de la ciutat i està immersa en una zona en constant transformació "on s'hi ha de construir encara equipaments de proximitat", indica el consistori en un comunicat.
Així mateix, ha destacat el compromís del govern municipal per fer de Barcelona un lloc on tothom pugui viure i, amb aquest objectiu, ha assegurat que des de la corporació municipal continuen buscant "sòl de tot arreu per construir nous habitatges".
Els pisos formen part del Bloc D, un dels 4 de què consta la promoció, i amb l'entrega d'aquest divendres només faltaran per lliurar 92 pisos, els 67 del Bloc C i els 25 restants del D, al llarg d'aquest any.
La quota mensual dels 21 pisos de lloguer oscil·la entre els 418,77 i els 724,92 euros, segons la superfície, i el preu dels 14 pisos en dret de superfície, pràcticament tots amb una plaça de pàrquing vinculada, va dels 125.352 als 212.232 euros, en funció de la superfície computable.