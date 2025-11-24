Collboni encarrega als infants de Barcelona un pregó sobre la importància de viure en família

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha arrencat la confecció del Pregó dels Infants 2026, que l'alcalde, Jaume Collboni, ha encarregat aquest dilluns als nens i nenes de la ciutat, als qui ha demanat reflexionar sobre la importància de viure en família.
"És molt més que compartir una casa, és compartir temps junts, moments de joc, converses tranquil·les, sentir-nos cuidats i estimats", ha sostingut Collboni en el missatge, ha traslladat el comissionat de Polítiques d'Infància, Javier Rodríguez, indica el consistori en un comunicat.
El Pregó dels Infants serà llegit per nens i nenes de la ciutat el pròxim 10 de febrer a la plaça Sant Jaume de Barcelona davant el mateix alcalde, altres membres del consistori i la ciutadania en general, com a culminació d'aquest programa dedicat a promocionar els drets de la infància i que els més petits coneguin la institucions públiques.