Collboni encapçala la visita consistorial a les clarisses de Pedralbes amb motiu de Santa Eulàlia

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encapçalat aquest dilluns la visita que la corporació municipal fa anualment a les monges clarisses del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, en una trobada que tradicionalment es fa per Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat.

Collboni, que ha fet la visita per primera vegada com a alcalde, ha agraït la recepció de les monges clarisses "en un dia tan especial com Santa Eulàlia", a més de la dedicació de les clarisses pel monestir, informen fonts municipals a Europa Press.

També ha agraït la seva tasca als tècnics municipals que s'encarreguen de l'espai i ha destacat que històricament "el monestir ha cuidat la ciutat i ara la ciutat cuida el monestir".

A més a més, l'alcalde ha demanat a les monges que demanin "a qui correspongui, que ajudi a que plogui, perquè la terra ho necessita i, sobretot, ho necessiten els parcs, els jardins i els arbres" de la ciutat.

Abans de la visita, en la qual la corporació ha provat el mató que elaboren les monges com és tradició, Collboni ha presidit la col·locació del penó i el domàs de Santa Eulàlia al balcó de l'Ajuntament, juntament amb alguns dels regidors de la corporació.

Ha estat una visita marcada per la formació de govern a l'Ajuntament, per a la qual el Govern municipal manté converses amb ERC, BComú i Junts, tot i que les van paralitzar fa tres setmanes després de constatar avenços del PSC amb els republicans i els comuns.