Collboni encapçala per primera vegada la comitiva popular de la Mercè fins a l'Ajuntament de Barcelona

BARCELONA, 24 set. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encapçalat aquest diumenge i per primera vegada la comitiva popular de la Mercè des de la basílica de la Mercè fins a l'Ajuntament acompanyat per la resta de regidors.

La comitiva ha sortit de la basílica cap a les 11.30 en acabar la missa, que aquest diumenge ha comptat per primera vegada en vuit anys amb l'assistència d'un primer edil, ja que l'exalcaldessa, Ada Colau, mai no va assistir a la cita, com tampoc ho va fer cap membre de BComú, i com tampoc no ho ha fet aquest any.

La missa l'ha conduït l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, i hi ha assistit, a més de Collboni, la subdelegada del Govern central a Catalunya, Josefa Beltrán; l'inspector general de l'Exèrcit, Manuel Busquier; els líders dels grups municipals d'ERC, Ernest Maragall; de Junts, Xavier Trias, i el de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido, a més dels tinents d'alcalde Laia Bonet, Maria Eugènia Gay, Jordi Valls i Albert Batlle.

Tots ells s'han trobat amb els regidors de Comuns, Jess González i Marc Serra, a l'exterior, en una plaça de la Mercè que a les 12.00 hores reunia diversos centenars de persones que presenciaven el tradicional Ball de l'Àliga, els gegants i uns castells d'Els Falcons de Barcelona.

AMB LA BANDA I LA VARA D'ALCALDE

En acabar les actuacions, Collboni --amb la banda i la vara d'alcalde, i a la primera fila al costat de Bonet, Trias, Maragall i Jess Gonzalez-- ha abandonat la plaça i ha posat rumb al consistori pel carrer Ample acompanyats per la música de la Banda Municipal de Barcelona.

Han caminat pel carrer envoltats de veïns de totes les edats, curiosos i turistes que immortalitzaven la desfilada amb els mòbils i treballadors dels comerços propers, i sota l'atenta mirada d'alguns veïns que seguien l'acte des de balcons i finestres de casa seva.

Amb una cinquantena de músics, la Banda Municipal de Barcelona ha interpretat cançons com 'Mi Barcelona' de Julio Laporta mentre obrien camí cap al carrer Regomir fins a arribar a la plaça Regomir abans d'arribar a l'Ajuntament a les 12.20 hores.