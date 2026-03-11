Collboni encapçala un minut de silenci a Barcelona pel Dia de les Víctimes del Terrorisme

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i representants dels grups municipals han guardat un minut de silenci per commemorar el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme aquest dimecres al matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
A més del primer edil, hi han estat presents el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; la comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida; el líder de Junts al consistori, Jordi Martí Galbis, la presidenta de BComú, Gemma Tarafa, i el portaveu Marc Serra, informa l'Ajuntament en un comunicat.
També hi ha participat la regidora d'ERC Rosa Suriñach; el president del PP a Barcelona, Dani Sirera, i els regidors de Vox Gonzalo de Oro i Liberto Senderos.