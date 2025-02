Collboni enalteix el model "que defensa el dret a l'habitatge" de Barcelona davant el de Madrid

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lloat el model de la capital catalana "que defensa el dret a l'habitatge" respecte al de Madrid, i ha insistit que les ciutats puguin participar en l'elaboració de polítiques europees en aquest sentit.

"Que les ciutats puguem codecidir, és a dir, que ens consultin com fer polítiques públiques, perquè on està passant el problema ara és a les ciutats", ha sostingut l'alcalde en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dijous recollida per Europa Press en el seu viatge a Brussel·les.

Aquest dijous al matí, Collboni participarà en una acte amb altres alcaldes europeus per presentar un manifest conjunt, el qual defensa que les ciutats puguin accedir directament a fons europeus per aplacar la crisi de l'habitatge, sobre la qual ha apreciat: "En la reunió que hem convocat 12 capitals europees hi ha Barcelona i no Madrid. Crec que això ja és força simptomàtic".

CATALÀ

En preguntar-li per la reculada de l'ús del català com a llengua habitual, ha expressat la preocupació del govern de Barcelona sobre aquesta qüestió i ha reivindicat la seva aposta per "preservar, potenciar, defensar, exercir la llengua" com un element social i de cohesió.

Així mateix, ha assegurat que durant la seva intervenció en el ple del Comitè de les Regions parlarà en català: "Crec que per demostrar que és una llengua viva per la qual treballem i defensem, també s'ha de fer a nivell de les institucions comunitàries".