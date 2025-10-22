Collboni i els alcaldes de Mayors for Housing demanen als líders europeus solucions en habitatge

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
L'aliança de ciutats europees agrupades en la iniciativa Mayors for Housing liderada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha enviat una carta als principals líders europeus per demanar-los solucions "urgents" en matèria d'habitatge en la pròxima cimera del Consell Europeu.
En un comunicat aquest dimecres, l'Ajuntament de Barcelona explica que la missiva va adreçada al president del Consell Europeu, António Costa; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola; i el president de l'Eurogrup, Paschal Donohoe.
L'objectiu és demanar que la conclusions del Consell Europeu siguin "ambicioses i empoderin les institucions europees a adoptar polítiques d'habitatge substancials i amb les ciutats al centre".
El document també destaca la necessitat d'actuar perquè "no hi ha temps a perdre" i els alcaldes han recordat que l'habitatge és la principal font de desigualtat social a Europa.
Finalment, la carta reconeix que les institucions europees estan fent els passos adequats en aquest camí i celebra l'anunci de Von der Leyen en el seu discurs sobre l'Estat de la Unió en el qual va afirmar que el Pla Europeu d'Habitatge Assequible es presentarà aquest any.