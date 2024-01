Collboni dóna el primer toc de campana de la pastisseria Escribà com 'Campaner Escribà 2024'

BARCELONA, 5 gen. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat aquest divendres a la nit, vigilia del Dia de Reis, el primer toc de campana en la pastisseria Escribà com 'Campaner Escribà 2024'.

El pastisser Christian Escribà ha instaurat la figura de 'Campaner Escribà', que cada any reconeixerà a una persona rellevant de la ciutat.

Ho fa coincidint aquest 2024 amb els 80 anys de la primera vegada que es va fer sonar la campana que hi ha en la façana de la pastisseria en la vigilia del Dia de Reis, i diu la dita popular que qui fa sonar aquesta campana no es morirà aquest any.