Collboni dona inici a la Mercè 2026 defensant protegir la "identitat" de Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El vicealcalde de Xangai celebra el 25 aniversari de l'agermanament amb la capital catalana
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat inici a les festes de la Mercè 2026 defensat protegir la "identitat" de Barcelona, garantint el dret a l'habitatge i impulsant el comerç local.
Ho ha dit aquest dimecres abans de donar pas al pregó de les festes, que pronuncien el cellerer Antoni Falgueras i la seva filla, la sumiller Meritxell Falgueras, del Celler de Gelida, i acompanyat pel vicealcalde de Xangai, Dl. Shan, en representació de la ciutat convidada.
Collboni ha sostingut que "preservar i protegir la vida quotidiana" dels barcelonins passa tant per defensar el dret a quedar-se a la ciutat com per defensar la seva singularitat.
Sobre habitatge, ha assenyalat el deure les institucions d'assegurar que els habitatges estiguin "a l'abast de tot el món", un problema que, ha recordat, afecta a totes les grans ciutats.
"Afecta tant a Barcelona, com a Mèxic o Nova York, on hem estat aquesta setmana compartint propostes amb ciutats amb les quals compartim el mateix repte", ha indicat l'alcalde.
COMERÇ LOCAL
Respecte al comerç local, ha defensat ajudar-los a fer possible la "singularitat" de Barcelona i ha assenyalat que protegir el comerç és també protegir al comerç local.
"El comerç són aquells que ens fan ser els qui som", ha afirmat l'alcalde, que ha destacat la tasca dels Falgueras i de moltes altres famílies, recordant que aquest any Barcelona exerceix la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat.
Finalment, ha brindat pel progrés de la ciutat i que aquest es noti en la vida de la gent, pel respecte a tots els barcelonins, que comparteixen un mateix projecte, i també per la pau.
En aquest sentit, ha assegurat que la capital catalana sempre estarà amb ciutats "com Sarajevo, Kíiv i Gaza, per una pau justa i duradora que preservi la vida quotidiana dels seus ciutadans".
SHAN
Finalment, Shan ha celebrat el 25 aniversari de l'agermanament de Barcelona com Xangai, la primera ciutat asiàtica que assisteix a la Mercè des de la creació de la figura de la ciutat convidada.
Així mateix, ha convidat a tots els barcelonins a gaudir de la música, els espectacles i la cultura popular de la seva ciutat, a més de la tecnologia, com amb l'espectacle de 750 drons, que germanarà ambdues cultures.