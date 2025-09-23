Collboni dona inici a la Mercè 2025 recolzant a Palestina: "Gaza crema i Barcelona plora"

L'alcaldessa de Manchester defensa la col·laboració "en una època de tanta incertesa"
BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat inici a les festes de la Mercè, que s'allargaran fins el diumenge que ve 28 de setembre, recolzant a Palestina: "Avui, Gaza crema i Barcelona plora. Avui, Gaza crema i Barcelona denuncia aquests atacs inhumans".
Ho ha dit aquest dimarts des del Saló de Cent de l'Ajuntament, abans que l'alcaldessa de Manchester, Bev Craig, presentés a la ciutat com a territori convidat de la Mercè, i que l'actriu Emma Vilarasau, a la qual Collboni ha lloat com a gran referent del món del cinema i del teatre, pronunciés el pregó.
A l'acte han assistit els regidors i comissionats del consistori, a excepció dels de Vox; l'ambaixador britànic a Espanya, Alex Ellis; el cònsol britànic Lloyd Milen; representants de la Generalitat; l'inspector general de l'Exèrcit, el tinent general Manuel Busquier, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, entre altres personalitats de la societat civil barcelonina.
Davant d'un saló ple, Collboni ha volgut reivindicar el suport que la ciutat està oferint als territoris en guerra: "Els ciutadans i ciutadanes de Gaza, i de les altres ciutats palestines, avui saben que tenen la Barcelona solidària al seu costat. Com també ens tenen al seu costat els ciutadans d'Ucraïna", ha dit.
"UN ACTE D'AMOR"
Per a l'alcalde, les festes de la Mercè són "un acte d'amor de la ciutat" cap als seus veïns, la cultura popular, la música, les arts de carrer, les noves expressions artístiques i, també, la gastronomia.
Per això, i després de recordar algunes de les activitats previstes i agrair la col·laboració dels treballadors públics, Collboni ha fet una crida a tots els barcelonins "a gaudir de la Mercè com una gran experiència col·lectiva, única i vibrant".
"La Mercè també significa recordar que avui tenim una ciutat que està de festa, però que durant la resta de l'any és una ciutat que es compromet", i ha defensat les polítiques econòmiques i d'habitatge que estan impulsant des del consistori.
MANCHESTER, CIUTAT CONVIDADA
Per la seva banda, Craig ha subratllat el caràcter enèrgic i dinàmic de Barcelona, ha reivindicat el treball conjunt que poden fer tots dos territoris per enfortir-se, sobretot "en una època de tanta incertesa al món".
"Aquesta setmana Manchester presenta (a Barcelona) un programa internacional de primer ordre, divers i contemporani", ha celebrat Craig, que ha agraït la invitació i la col·laboració constant per organitzar les activitats.